تشكيل الأهلي.. ميكيسوني وغريب في الهجوم لمواجهة المقاصة بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، في دور الـ16 من كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للأهلي، ارتداء لاعبو الفريق للشارات السوداء في المباراة التي تجمعه بمصر المقاصة، حدادًا على ضحايا حادث حريق كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين، صباح اليوم بمنطقة إمبابة.‏

وعاد أحمد سيد غريب لقيادة هجوم الأهلي، بعد تألقه وتسجيله هدفين في مباراة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - محمد هاني

خط الوسط : محمود متولي - أليو ديالنج - محمد فخري

خط الهجوم: زياد طارق - لويس ميكيسوني - أحمد سيد غريب