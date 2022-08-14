منتخب مصر للناشئين يسحق مدغشقر ويتوج ببطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

توج منتخب مصر للناشئين ببطولة إفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة للمرة السادسة بعد اكتساح مدغشقر في نهائي البطولة.

وبذلك يتساوي منتخب مصر للناشئين مع نظيره النيجيري في عدد الألقاب في بطولة إفريقيا تحت 18 سنة برصيد 6 ألقاب لكلا منهما.

وتغلب منتخب مصر للناشئين على نظيره المدغشقري بنتيجة كبيرة 81-54، في نهائي بطولة إفريقيا تحت 18 سنة التي أقيمت في مدغشقر.

وشهدت المباراة تألق بيبو زهران لاعب منتخب مصر وسجل 26 نقطة.

وجاءت أحداث المباراة كالتالي:

دخل منتخب مصر بصورة قوية وحسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 20-13، ثم واصل منتخب الناشئين تفوقه وحسم الفترة الثانية بنتيجة 21-8، لينهي ناشئين الفراعنة الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 41-21.

وبالرغم من تفوق منتخب مدغشقر على منتخب الناشئين في الفترة الثالثة بنتيجة 21-20، لكن ذلك لم يؤثر على تقدم منتخب الفراعنة في النتيجة الإجمالية بنتيجة 61-42.

وحسم منتخب الناشئين الفترة الرابعة لصالحه بنتيجة 20-12، لينهي المواجهة لصالحه بفارق 27 نقطة عند النتيجة 81-54.