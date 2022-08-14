مصدر لمصراوي: 3 مرشحين للتواجد في جهاز المنتخب.. وفيتوريا يحدد شرطًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك ثلاثة مرشحين مصريين لاختيار أحدهم للعمل في الجهاز الفني للمنتخب المصري والذي يقوده البرتغالي روي فيتوريا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الأحد، أن هناك جلسة بين فيتوريا ومسئولي اتحاد الكرة في التوقيت الحالي.

وأوضح المصدر، أن فيتوريا يرفض تواجد المدرب المصري في جهازه مكتفيًا بطاقمه الحالي، إلا أنه اشترط في حال تواجد المدرب المصري سيكون متواجدًا في التدريبات فقط.

وبحسب المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - فإن الترشيحات بين الثلاثي محمد يوسف ومحمد شوقي وعادل مصطفى.

وانتقل المصدر للحديث عن المدير الإداري الذي سيتواجد في الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وارتبط محمد غرابة عضو مجلس إدارة إنبي بتولي منصب مدير المنتخب.

وأنهى المصدر، أن هناك خلافًا حول تولي غرابة، إلا أن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تمسك بتواجده.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن تولي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر ليكون بديلاً لإيهاب جلال والذي رحل عقب إقالته بعد الخسارة وديًا من كوريا الجنوبية بنتيجة (4-1).