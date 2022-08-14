شوقي: مستقبل ريان يتحدد بعد 10 أيام.. وأعرف رغبة مرعي من الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث نادر شوقي وكيل أعمال أحمد ياسر ريان لاعب فريق الأهلي، عن مستقبل موكله رفقة القلعة الحمراء قبل الموسم المقبل.

وخرج ريان إلى صفوف ألتاي سبور التركي على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي، إلا أن صاحب الـ24 عامًا عاد للأهلي بعد نهاية الإعارة.

وقال شوقي في تصريحات عبر إذاعة "ميجا إف إم" اليوم الأحد :"ننتظر لنعرف موقف ريان قبل بداية الموسم الجديد".

وأضاف :"اللاعب لم يستفاد من الإعارة خلال الموسم الماضي، والأهلي لم يستفاد أيضًا من خروج اللاعب، وأعتقد أن لو ريان تواجد كان سيحدث الفارق".

وواصل :"خلال 10 أيام سيتحدد موقف ريان مع ريكاردو سواريش (مدرب الأهلي)".

وحول حقيقة تلقي ريان عروضًا في الفترة الأخيرة، رد شوقي :"اللاعب مطلوب خاصة أنه خرج أربع مرات على سبيل الإعارة، ولا أعتقد أنه سيخرج للإعارة مرة أخرى".

وأكمل :"إذا كان ريان رقم 2 عند سواريش سيستمر لأنه سيكون بمثابة اللاعب رقم 1، لكن إذا رقم 3 فهذا مرفوض لأنه سيكون إهدارًا للوقت وللنادي الأهلي".

وانتقل نادر شوقي للحديث عن مستقبل الثنائي أحمد رفعت ومحمود مرعي لاعبا نادي فيوتشر، قائلاً :"أحمد رفعت يعتبر رقم 1 أو 2 في مركزه وفقًا للإحصائيات".

وتابع :"اللاعب يتواجد في نادي فيوتشر وهو لا يقل عن باقي الأندية خاصة أن فريقه سيشارك في مسابقة الكونفدرالية بالموسم المقبل".

وأنهى :" بالنسبة محمود مرعي لا أعرف حقيقة رحيله، بالنسبة لي أعرف اختيار اللاعب (ورغبته على رأسي)"