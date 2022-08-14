"مستمر في معركته القانونية".. مرتضي منصور ينفي الاعتذار لمحمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لم يفوض أي شخص للاعتذار نيابة عنه لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه مستمر في معركته القانونية مع رئيس الفريق الأحمر.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نفى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علاقته بالاعتذار الذي تقدم به توفيق عكاشة الى محمود الخطيب رئيس الأهلي".

وأضاف: "أوضح المستشار مرتضى أنه لم ولن يعتذر ولم يفوض أي شخص للاعتذار نيابة عنه مشددا على أنه مستمر في معركته القانونية مع الخطيب ولن يقبل اي تنازل منه مؤكدا ان هذا قرار نهائي لا رجعة فيه".

واختتم رئيس الزمالك: "سيحاسب المدعو توفيق عكاشة علي هذا الاعتذار وتطفله واقحام نفسة للشهرة والشو الاعلامي علي حسابي بعد ان خفقت عنه الاضواء".

جدير بالذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية، أصدرت حكمًا بتخفيف حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من سنة إلى شهر واجب النفاذ، في قضية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.