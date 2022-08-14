نوتنجهام فورست يحقق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي بعد غياب 32 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق نوتنجهام فورست فوزًا صعبًا ومثيرًا بهدف دون رد أمام نظيره وست هام يونايتد، بالجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين، حيث شهدت تألق واضح من حارس نوتنجهام المعار من مانشستر يونايتد، دين هندرسون، الذي نجح في التصدي لركلة جزاء، فضلًا عن تصديه للعديد من الفرص محافظًا على نظافة شباكه.

كما تألق مدافع ليفربول السابق نيكو ويليامز، وأنقذ فريقه من هدف محقق بإبعاد الكرة من على خط المرمى، فضلًا عن إلغاء هدف لوست هام بسبب خطأ على المهاجم أنطونيو.

ونجح بطل أوروبا الأسبق، والذي صعد هذا الموسم إلى بريميرليج بعد غياب 30 عامًا في تسجيل هدفه الأول، عن طريق تايو أويني القادم من ليفربول أيضًا، وكان آخر فريق فاز عليه نوتجهام بالدوري الإنجليزي هو ليفربول نفسه.

ليحقق نوتنجهام أول ثلاثة نقاط له بالبطولة، بعد هزيمته في الجولة الافتتاحية أمام نيوكاسل بهدفين دون رد.