إصابة مرموش.. بايرن ميونيخ يتخطى فولفسبورج بثنائية في بوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي بايرن ميونيخ فوزاً ثميناً على فولفسبورج، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وأحرز جمال موسيالا الهدف الأول في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 43 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة إصابة النجم المصري عمر مرموش في الدقيقة 65، وخروجه بديلا في الدقيقة 68 بعد تدخل قوي من جانب توماس مولر.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما توقف رصيد فولفسبورج عند نقطة في المركز الرابع عشر.

تفاصيل المباراة

كاد عمر مرموش أن يسجل الهدف الأول لفريق فولفسبورج، بعدما سدد كرة قوية من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة اصطدمت في الحائط البشري.

وألغى حكم المباراة هدفاً لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 21 من عمر المباراة، سجله ساديو ماني بعدما حول تمريرة من ديفيز، بتسديدة قوية إلى داخل الشباك، بداعي التسلل على اللاعب السنغالي.

واستطاع جمال موسيالا لاعب بايرن من تسجيل الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 33 من زمن اللقاء، بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء من مولر، ليسدد اللاعب الشاب تسديدة قوية سكنت شباك حارس فولفسبورج.

وتمكن توماس مولر من إحراز الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، بعدما سدد جوشوا كيميتش تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم في قدم مولر وتغير مسارها إلى شباك فولفسبورج.

وسجل أوباميكانو هدفاً لصالح بايرن ولكنه ألغى بداعي التسلل على لاعب بايرن ميونيخ.

وشهدت الدقيقة 65 من عمر المباراة، إصابة عمر مرموش لاعب فولفسبورج، بعد تدخل قوي من توماس مولر على قدمه، ليقرر مدرب فولفسبورج إخراجه والدفع بوالدشميت.

وأحرز ساديو ماني هدفاً ثالثاً لصالح بايرن ميونيخ بعدما حول كرة عرضية برأسية قوية، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل على اللاعب السنغالي.