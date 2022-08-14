شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. معنى "الباركور "فى الرياضة وفنون القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الباركور كلمة ترددت كثيرا الفترة الماضية، وبالرجوع إلى معناها وما ترمز إليه نجد أن فكرة الباركور تعتمد على إيجاد طريقة للخروج من المواقف الحرجة والهروب منها، كما أنها نوع من أنواع فنون القتال التى تعتمد على سرعة الحركة عند الانتقال من نقطة إلى أخرى.

تعتمد الباركور على مجموعة من الحركات، مثل الدحرجة، والهبوط، والقفز بعد الدحرجة، والتوازن، وقفزة القرد والقفزة العكسية، بالإضافة إلى قفزة 360 درجة.

كلمة باركور مشتقة من مصطلح فرنسي كان يطلق على أحد التدريبات العسكرية التى يمارسها الجيش الفرنسي، واخترع لعبة الباركو ديفيد بيل واقتبس فكرة اللعبة من تلك التدريبات التى كان يقوم بها أثناء التحاقه بالجيش الفرنسى.