أبرزها الأهلي والمقاصة وقمة تشيلسي وتوتنهام وظهور أول لفريق تركي آل الشيخ أمام ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 14 أغسطس 2022، عدد من المباريات العامة والمرتقبة في مختلف البطولات سواء على الصعيد المحلي أو الاوروبي.

ومن المقرر أن تقام اليوم مباراتين في بطولة كأس مصر، أبرزها مواجهة الأهلي ومصر المقاصة التي تقام على استاد الأهلي وي السلام في دور الـ 16.

كما ستُلعب 3 مواجهات في الدوري الإسباني بالجولة الأولى، أبرزها ألميريا وريال مدريد والتي تقام على ملعب ميديتيرانيو.

وفي الدوري الإنجليزي، ستقام مواجهتان بالجولة الثانية، أبرزهما مواجهة تشيلسي مع توتنهام هوتسبر على ملعب ستامفورد بريدج

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

كأس مصر

منتخب السويس ضد سموحة وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت السعودية، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 2

الأهلي ضد المقاصة وتنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت السعودية، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 1

الدوري الإنجليزي الممتاز

نوتينجهام فورست ضد وست هام يونايتد وتنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير وتنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

قادش ضد ريال سوسييداد وتنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

فالنسيا ضد جيرونا وتنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

ألميريا ضد ريال مدريد وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد بولونيا

فيورنتينا ضد كريمونيزي

وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية.

سبيزيا ضد إمبولي

ساليرنيتانا ضد روما

وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري الألماني

ماينز ضد يونيون برلين وتنطلق المباراة في تمام 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports FR HD 1

بايرن ميونيخ ضد فولفسبورج وتنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports FR HD 1

الدوري الفرنسي

اجاكسيو ضد لانس وتُذاع على beIN Sports HD 2

أوكسير ضد أنجيه وتُذاع على beIN Sports HD 3

ستاد ريمس ضد كليرمون فوت وتُذاع على beIN Sports HD 4

تروا ضد تولوز وتُذاع على beIN Sports HD 6

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

نيس ضد ستراسبورج وتنطلق المباراة في تمام 5:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:05 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

ستاد بريست ضد مارسيليا وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

الدوري البرتغالي

بوافيستا ضد سانتا كلارا وتنطلق المباراة في تمام 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 مساءً بتقويت السعودية، وتُذاع على Sport TV2 Portugal

فيزيلا ضد بورتو وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal

فيتوريا جيماريش ضد إستوريل برايا وتنطلق المباراة في تمام 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal