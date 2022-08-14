شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مباراة تحسم مثلث الهبوط قبل نهاية الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت مسابقة الدوري العام من خط النهاية، ويتبقى 4 مباريات فقط من شأنها حسم المراكز المتبقية وكذلك تحديد البطل الذى اقترب منه بقوة نادى الزمالك، والوصافة التى مازالت مشتعلة بين الأهلي وبيراميدز، وكذلك مثلث الهبوط، والذى تحدد أحد أضلاعه وهو فريق مصر المقاصة، ومن المنتظر أن يتم تحديد الضلعين الآخرين بعد انتهاء المنافسات المتبقية.

فى القاع تتصارع 3 فرق بشكل أساسي على بقاء فريق واحد وهبوط فريقين آخرين، حيث اشتعلت المنافسة بين المقاولون العرب، والجونة، وإيسترن كومباني، ويتبقى لكل منهم 4 مواجهات فى الدوري نرصدها فى السطور التالية:

ـ المقاولون

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 30 مباراة، فاز المقاولون فى 4 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

وجاءت المباريات الأربعة المتبقية للمقاولون العرب في الدوري كالتالي:

ـ المقاولون العرب ومصر المقاصة فى الجولة 31.. 19 أغسطس

ـ المقاولون العرب وفاركو فى الجولة 32.. 23 أغسطس

ـ المقاولون العرب والاتحاد السكندري فى الجولة 33.. 26 أغسطس

ـ المقاولون العرب والمصري فى الجولة 34.. 29 أغسطس.

ـ الجونة

ويحتل الجونة المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها بعد 30 مباراة، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 16 مباراة أخرى، وسجل لاعبو الجونة 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 42.

ـ الجونة وغزل المحلة فى الجولة 31: 18 أغسطس

ـ الجونة وسموحة في الجولة 32: 23 أغسطس

ـ الجونة وفيوتشر فى الجولة 33: 26 أغسطس

ـ الجونة وبيراميدز في الجولة 34: 29 أغسطس

ـ إيسترن كومباني

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومبانى 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 51.

وجاءت مواعيد المباريات الخمسة المتبقية لإيسترن كومباني فى الدوري العام كالتالي:

ـ إيسترن كومبانى والأهلى فى الجولة 31: 20 أغسطس

ـ إيسترن كومبانى والإسماعيلى فى الجولة 32: 23 أغسطس

ـ إيسترن كومبانى والبنك الأهلى فى الجولة 33: 26 أغسطس

ـ إيسترن كومبانى والزمالك فى الجولة 34: 29 أغسطس.