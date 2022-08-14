شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على مصر المقاصة فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

القيمة التسويقية لفريق الأهلي تصل إلى 31.85 مليون يورو، بينما القيمة التسويقية لفريق المقاصة تصل 3.43 مليون يورو.



الأهلى يتفوق على مصر المقاصة في القيمة التسويقية

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، استكمال ما تبقى من مباريات لفريق الكرة بالنادي في مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة أمثال بيرسى تاو وصلاح محسن وميكيسونى.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين في صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كلا من مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

ويتسلح سواريز بالشباب الصاعد بعدما سجل أحمد سيد غريب هدفين وسجل زياد طارق هدف بجانب تألق محمد أشرف في الجبهة اليسرى وميدو نبيل وعلى لطفى في حراسة المرمى.