شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجودو يعزى الشعب المصرى فى ضحايا حريق كنيسة إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق علي، بخالص التعازى والمواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، فى وفاة الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم فى حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وتمنى مجلس إدارة اتحاد الجودو الشفاء العاجل لكل المصابين.

وكشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل حادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.وقالت الكنيسة في بيانها، "شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة".

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التعزية في الضحايا مشيرًا إلى أنه يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.

وقال قداسته في تعزيته، "نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، شمال الجيزة. واختتم "إذ نعزي أسر الضحايا فإننا نصلي من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يد الله ترحمنا جميعًا."