شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يترقب قرار جنش لحسم موقفه من البقاء قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو فيوتشر موقف محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك المعار إلى فيوتشر حتى نهاية الموسم الجارى، حيث منح فيوتشر الحارس حرية الاختيار بين البقاء فى الفريق أو العودة إلى القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب يوجد فى عقده مع الزمالك شرط جزائى بقيمة 2.5 مليون جنيه لإنهاء ارتباطه بالقلعة البيضاء.

ويأمل فيوتشر فى استمرار جنش مع الفريق، خاصة أن اللاعب يمتلك الكثير من الخبرات الأفريقية، والتى يمكنها مساعدة الفريق فى تجربته الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وشارك جنش مع فيوتشر فى 21 مباراة في الموسم الجارى وحافظ على نظافة شباكه فى 6 مباريات واستقبل 25.

واستأنف فريق فيوتشر تدريباته أمس، السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة بعد التعادل مع سموحة، طالب على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبي فريقه بضرورة استعادة الانتصارات في اللقاء المرتقب أما سيراميكا، لتأمين المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام، خاصة مع المنافسة القوية من طلائع الجيش على دخول المربع الذهبي.

وتعادل فيوتشر مع مضيفه سموحة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضي باستاد الإسكندرية، فى إطار الجولة 30 للدوري المصري الممتاز، ليواصل فيوتشر سيطرته على المركز الرابع برصيد 49 نقطة متفوقا على طلائع الجيش أقرب منافسيه بفارق ثلاث نقاط.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 49 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 45 هدفا واستقبلت شباكهم 31.