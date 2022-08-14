شكرا لقرائتكم خبر عن تو هولواى لاعب سلة الزمالك المحترف يصل القاهرة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الأمريكي تو هولواى، محترف فريق السلة بنادى الزمالك، القاهرة بعد غد، الثلاثاء، بعد إتمام التعاقد مع القلعة البيضاء لتدعيم صفوف سلة الزمالك بالموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينضم تو هولواى للفريق فور وصوله فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولات الموسم الجديد، سواء دورى المرتبط أو السوبر وكذلك كأس مصر.

وسلم مسئولو نادى الزمالك، الأسبوع الماضى، أوراق لاعبى الفريق وعقودهم إلى اتحاد السلة لقيدهم بالموسم الجديد بسجلات الاتحاد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع خالد عبد الناصر لاعب فريق طنطا، ووليد عبد الجواد لاعب الجزيرة، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعد الذى يحمل الجنسية المصرية والقطرية وبالتالى لن يعامل معاملة صفقات اللاعبين الأجانب.