شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة على تسديد ركلات الجزاء فى الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على تخصيص حصة تدريبية لجميع اللاعبين لتسديد ضربات الجزاء بشكل متقن، وطلب فيريرا من كل لاعب تسديد أكثر من ركلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي، فى إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ويرغب فيريرا فى تدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح تحسبًا لوصول المباراة لتلك النقطة الفاصلة.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمواجهة الإسماعلي غداً فى بطولة كأس مصر. ومن المقرر أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق اليوم، الأحد، عقب التدريب الختامي بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، حرص على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز فى المباراة المقبلة، وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين فيريرا واللاعبين حول برنامج الفريق فى التدريب، وحرص المدير الفني على شرح العديد من الجمل الفنية المراد تنفيذها فى المران.