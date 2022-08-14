شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تنعى ضحايا ضحايا كنيسة أبى سيفين بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، ضحايا كنيسة أبى سيفين بإمبابة ظهر اليوم.

وجاء بيان اللجنة الاوليمبية كالتالى: "يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي لأسر ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة والذين وافتهم المنية اليوم، ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازى لأسر الضحايا وخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.. حفظ الله مصر وشعبها".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أجرى اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدم خلاله تعازيه في ضحايا حريق كنيسة المنيرة الذي وقع صباح اليوم بمحافظة الجيزة، قائلا: أتقدم بتعازي الحكومة والمصريين جميعا لقداستكم، ولأهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم، الذي أحزننا جميعا.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاتصال التأكيد على قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث، وكذا لأسر الضحايا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياً الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.