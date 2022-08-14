شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سواريز مع الأهلى قبل مواجهة المقاصة فى كأس مصر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه بتوخى الحذر من مفاجآت كأس مصر وتحقيق فوز مهم فى محاولة لتصحيح المسار المحلى والتتويج ببطولة كأس مصر، والتى فقدها منذ أيام قليلة بالخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وخاض سواريز 11 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 9 لقاءات بالدوري ومباراتين بكأس مصر، حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 4.

وحافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه في 6 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى، وأخيرا المصري البورسعيدي.



أرقام سواريز

ونصح سواريز لاعبيه بضرورة اللعب بجدية من أول المباراة حتى نهايتها، وعدم الاستسلام مهما كانت النتيجة، مشددا على ضرورة العطاء طوال الـ90 دقيقة من أجل الفوز، خاصة أن الفريق يمتلك جميع مقومات النجاح والتفوق على المنافس.

ووجه المدرب البرتغالي نصيحة خاصة للاعبي الأهلي حاول من خلالها تهيئة لاعبيه للارتباطات المقبلة، وتتمثل فى الابتعاد عن الاستعراض واللعب الفردى، لأن الفريق سيدفع فاتورة مثل هذه الأمور السلبية، مؤكدا أن اللعب الجماعي هو السبيل الوحيد للفوز مهما كانت القدرات الفردية لأى لاعب فلا بديل عن التعاون.