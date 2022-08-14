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شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سواريز مع الأهلى قبل مواجهة المقاصة فى كأس مصر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.
وخاض سواريز 11 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 9 لقاءات بالدوري ومباراتين بكأس مصر، حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 4.
وحافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه في 6 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى، وأخيرا المصري البورسعيدي.
أرقام سواريز
ونصح سواريز لاعبيه بضرورة اللعب بجدية من أول المباراة حتى نهايتها، وعدم الاستسلام مهما كانت النتيجة، مشددا على ضرورة العطاء طوال الـ90 دقيقة من أجل الفوز، خاصة أن الفريق يمتلك جميع مقومات النجاح والتفوق على المنافس.
ووجه المدرب البرتغالي نصيحة خاصة للاعبي الأهلي حاول من خلالها تهيئة لاعبيه للارتباطات المقبلة، وتتمثل فى الابتعاد عن الاستعراض واللعب الفردى، لأن الفريق سيدفع فاتورة مثل هذه الأمور السلبية، مؤكدا أن اللعب الجماعي هو السبيل الوحيد للفوز مهما كانت القدرات الفردية لأى لاعب فلا بديل عن التعاون.