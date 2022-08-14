7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها استقالة المشرف على تقنية الفار باتحاد الكرة، وحضور فيتوريا مباراة الزمالك والإسماعيلى.

فيتوريا يحضر مباراة الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر

يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة الزمالك والإسماعيلي غدًا الاثنين ، في دور الـ 16 لكأس مصر.

الأهلى يفحص بيرسى تاو عقب مباراة المقاصة بسبب "الشد العضلى"

يخضع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي، لفحص طبي عقب مباراة المقاصة الليلة فى الكأس لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية المقبلة بعدما خرج من قائمة فريقه لمواجهة المقاصة المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلي والسلام في دور الـ16 لكأس مصر.

المشرف على تقنية الـ"VAR" يتقدم باستقالته لاتحاد الكرة

تقدم السيد مراد محمود، المشرف على تقنية الفيديو باتحاد الكرة، باستقالته اليوم إلى الجبلاية، وجاء نص الاستقالة كالتالي: "تشرفت بالعمل أحد عشر عاماً داخل لجنة الحكام الرئيسية متقلداً عدة مناصب ـ عضواً باللجنة الفنية، ثم نائباً لرئيس اللجنة الفنية، ثم مشرفاً على لجنة تقنية الفيديو بصفتي ابناً من أبناء المنظومة تحت مظلة الاتحاد".

تفاصيل اجتماع جهاز الإسماعيلى مع رباعى الفريق قبل مواجهة الزمالك

حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، على عقد عدة إجتماعات منفردة مع كل من باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عادل ومحمد الشامي رباعي الدراويش وذلك على هامش التدريبات التى أقيمت استعدادًا لمواجهة الزمالك.

تعرف على سبب خروج هذا الثنائى من قائمة الأهلى لمباراة المقاصة

فضّل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، عدم ضم ثنائي الفريق أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا لقائمة المارد الأحمر فى مباراة المقاصة الليلة بكأس مصر.

اتحاد الكرة ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة

يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، بخالص التعازي والمواساة جموع الشعب المصري في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين، داعين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا الأبرياء بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

بركات يجتمع مع ميكالى لوضع خريطة عمل المنتخب الأوليمبى الفترة المقبلة