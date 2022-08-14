شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات الإسماعيلى لكرة اليد يبدأن الاستعداد للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الإسماعيلي للفتيات مواليد 2006 لكرة اليد الاستعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة بمسابقة الدوري الممتاز. وتستهل فتيات الدراويش مشوار البطولة بمواجهة النصر القاهرى 24 سبتمبر المقبل.

وشهد المران حضور ومؤازرة حاتم حجازي أمين الصندوق ونانسي القاضي عضو مجلس الإدارة.



فتيات الإسماعيلى لكرة اليد يبدأن الاستعداد للدورى الممتاز



فتيات الإسماعيلى لكرة اليد يبدأن الاستعداد للدورى الممتاز



فتيات الإسماعيلى لكرة اليد يبدأن الاستعداد للدورى الممتاز

ويقود الفريق جهاز فنى يضم حسن على رئيساً للجهاز ومحمود خليل مشرفاً عاماً وشريف عادل مديراً فنياً وسامية حسن إدارياً.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، وافق مؤخرًا على إعادة أنشطة الكرة النسائية ضمن السياسة التي ينتهجها للاهتمام بكافة الأنشطة وعدم اقتصاره على قطاع كرة القدم.