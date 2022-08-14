شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال سواريز للاعبى الأهلى قبل مواجهة المقاصة الليلة فى كأس مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بضرورة خوض مباراة المقاصة الليلة بكأس مصر بجدية تامة وعدم التهاون مع المقاصة، باعتباره هبط لدورى الدرجة الأولى ولم يعد لديه دوافع لتقديم عروض قوية.

ويلعب الأهلي مع المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر،على استاد الأهلي ‏و السلام.‏

وأوضح سواريز للاعبي الأهلي أن مثل هذه المواجهات تكون قوية وصعبة للغاية لأن المنافس يخوضها دون ضغوط، عكس الحال مع الأهلي أصبح مُطالباً بالفوز واستكمال المشوار نحو المنافسة على لقب كأس مصر.

وشدد المدرب البرتغالي للاعبي الأهلي على ضرورة اللعب بجدية منذ أول المباراة وحتى نهايتها، وعدم التهاون أمام المنافس الذى سيلعب من أجل إثبات ذاته وبعيداً عن الضغوط.

واختتم الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة مصر المقاصة على ملعب التتش مساء أمس، وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة المقاصة، ثم خاض الفريق تدريبات اشتملت ‏على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

وعقب مران الأمس أعلن ريكاردو سواريز قائمة الفريق التى تضم 21 لاعبًا وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري وزياد طارق وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية.