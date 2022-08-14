شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 22 مباراة جمعت الأهلى والمقاصة قبل صدام الكأس الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره مصر المقاصة الليلة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

22 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة في مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز والأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 16 فوزاً و41 هدفاً مقابل انتصارين و15 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات كان أخرها بدون أهداف في الجولة 28 الموسم الماضي.



حكاية 22 مباراة جمعت الأهلى والمقاصة قبل صدام الليلة

هذا الموسم هو الـ 63 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك فيما تأهل المقاصة للدوري الممتاز لأول مرة موسم 2010 – 2011 وهذه المشاركة تعد العاشرة له في المسابقة، في الموسم الماضي حل الأهلي ثانياً بحصوله على 76 نقطة فيما حل المقاصة فى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة.

الأهلى الأكثر تتويجاً بالدوري والوصيف أفضل إنجازات المقاصة حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أما أفضل إنجازات المقاصة فكان فوزه بالمركز الثاني موسم 2016 – 2017 تحت قيادة إيهاب جلال.