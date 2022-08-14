شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يختتم مبارياته الودية استعدادًا لكأس العرب بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" مبارياته الودية بمعسكره المغلق في مدينة الإسماعيلية، استعدادًا للمشاركة فى كأس العرب للناشئين، التى ستقام بالجزائر خلال الفترة من 22 أغسطس وحتي 8 سبتمبر المقبل.

وخاض منتخب الناشئين مباراتين وديتين، أولهما الجمعة الماضي أمام فريق السكة الحديد مواليد 2005، وانتهت بفوز منتخب الناشئين بنتيجة 6-1، بينما كانت الثانية أمام فريق كهرباء الإسماعيلية مواليد 2005، وفاز بها المنتخب بثلاثية نظيفة.

وحرص محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين خلال المباراتين على تجربة بعض طرق اللعب، التي ينوي الاعتماد عليها خلال منافسات كأس العرب، التي أوقعته قرعتها في المجموعة الرابعة، مع منتخبات السعودية، سوريا ولبنان.

ويواصل منتخب مصر للناشئين تدريباته على فترتين في معسكره المغلق بالإسماعيلية، قبل اختتام الاستعدادات والسفر للأراضي الجزائرية، لخوض منافسات البطولة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.