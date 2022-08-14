شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات من تاريخ الأهلى فى كأس مصر قبل مواجهة المقاصة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الأهلى تحدياً جديداً فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، حينما يواجه مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

ويبحث المارد الأحمر فى مباراة الليلة عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، فيما خسر مصر المقاصة من الزمالك بخماسية دون رد فى نفس الجولة.



وشارك الأهلى فى 90 نسخة من كأس مصر، توج بـ37 لقبا، لعب 339 مباراة فاز في 251 وتعادل في 42 وخسر 46 ، سجل 770 هدفا وتلقت شباكه 253، وخرج بشباك نظيفة في 168 لقاءً ولم يسجل فى 38 لقاء.

أحمد مكاوى هداف الأهلى فى الكأس برصيد 35 هدفاً، بينما هادى خشبة أكثر لاعبى الأهلى مشاركة بالكأس برصيد 34 مباراة.

أكبر فوز حققه الأهلى 13-0 على الجونة فيما واجه الأهلى 75 منافس ببطولة كأس مصر.