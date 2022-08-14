شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة 31 لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الأربعاء المقبل منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 5 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الأهلى والإسماعيلى.

مواعيد مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز الأربعاء

انبى & طلائع الجيش..6.30 مساءاً على ستاد بتروسبورت

ايسترن كومبانى & الاهلى..9 مساءاً على ستاد المقاولون العرب

الخميس

المصرى البورسعيدى & الاسماعيلى..6.30 مساءاً على ستاد برج العرب

الجونة & غزل المحلة..6.30 مساءاً على ستاد خالد بشارة

فيوتشر & سيراميكا..9 مساءاً على ستاد الاهلى والسلام

الجمعة

مصر المقاصة & المقاولون العرب..6.30 مساءاً على ستاد الكلية الحربية

فاركو & الزمالك..6.30 مساءاً على ستاد الاسكندرية

بيراميدز & سموحة..9 مساءاً على ستاد الدفاع الجوى

السبت

الاتحاد السكندري & البنك الاهلى..6.30 مساءاً على ستاد الاسكندرية

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.