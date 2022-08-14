شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطاولة يكرم بطل الإسماعيلي كأصغر لاعب فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الاتحاد المصري لتنس الطاولة عبد المالك أشرف، بطل الإسماعيلي، كأصغر لاعب يشارك ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وانطلقت فعاليات البطولة بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي الخميس الماضي على أن تستمر حتى منتصف أغسطس الجارى.

ويضم الدراويش مجموعة من أفضل اللاعبين الصاعدين بتلك اللعبة، على رأسهم رُسل أسامة وياسين الصيرفي، بالإضافة إلى عبد المالك أشرف فى حصد ذهبية بطولة أفريقيا والتأهل لنهائيات بطولة العالم ضمن صفوف منتخب مصر للشباب تحت 15 عاماً.

جدير بالذكر أن عبد المالك أيضًا كان أصغر لاعب فى بطولة أفريقيا الأخيرة على مستوي جميع المنتخبات، لما يتميز بموهبة كبيرة فى تنس الطاولة.