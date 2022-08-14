شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يمد فترة القيد الأولى للرجال والسيدات حتى 29 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة القيد الأولى للرجال والسيدات حتى يوم 29 سبتمبر المقبل بدلا من 15 أغسطس الجارى.

وأخطر الاتحاد الأندية بعدم ضم أى لاعب أو لاعبة بعد غلق باب القيد على أن يتم السماح مع فتح باب القيد فى الفترة الثانية .

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، فى وقت سابق، تعديل موعد الجمعية العمومية العادية للاتحاد لتقام يوم 7 أكتوبر المقبل بدلا من 26 أغسطس الجارى، حيث ستجرى فى قاعة اللجنة الأولمبية.

ومن المقرر أن تشهد العمومية العادية اعتماد خطة نشاط الموسم الجديد، ومناقشة ميزانية الاتحاد مع مندوبى الأندية.

كما قرر اتحاد الكرة الطائرة الشطب أو الإيقاف لفترة لا تقل عن سنة ميلادية مع دفع غرامة 20 ألف جنيه فى حال التعدى بالضرب على الحكم أو الفريق المنافس أو المنظمين فى المباريات.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة 6 آلاف جنيه فى لائحة الجزاءات على اللاعبين فى حال السلوك العدوانى وتوجيه السباب للمنافس أو البصق.

وحدد اتحاد الكرة الطائرة جزاءات الاعتراض على التحكيم فى المسابقات المحلية فى نشرة التعليمات، حيث يوجه إنذار حال التوجه لطاقم التحكيم أو المنظمين قبل أو عقب المباريات والاعتراض على القرارت.

وتحديد غرامة تقدر بـ 2000 جنيه فى حال تكرار الأمر مع فرض غرامة 4000 جنيه حال التصرف بسلوم يعبر عن الاحتكار للحكام و المنظمين و التشكيك فى حيار و نزاهم الحكام.