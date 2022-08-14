شكرا لقرائتكم خبر عن بركات يجتمع مع ميكالى لوضع خريطة عمل المنتخب الأوليمبى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي المصرى، لوضع خريطة العمل خلال الفترة المقبلة.

ويتابع المدير الفني البرازيلي وجهازه المعاون جميع اللاعبين المصريين مواليد 2001 والأعمار الأصغر، تمهيدًا لوضع قائمته الأولى استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وتستضيف الأراضي المغربية نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمقرر إقامتها العام المقبل، والمؤهلة بدورها لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

وسرد البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تجاربه المميزة في فرق الشباب قبل توليه قيادة أولمبي الفراعنة، قائلا: "عملت بالتأكيد مع بعض الأندية في البرازيل مثل نادي أتليتكو مينيرو لمدة 7 سنوات مع فئات الشباب وأيضا مع الفريق الأول، ودربت المنتخب البرازيلي الأولمبي وحققنا الميدالية الذهبية في نسخة ريو دي جانيرو بعام 2016".