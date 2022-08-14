شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيسة أبو سيفين فى مباراتى اليوم بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا كنيسة أبو سيفين فى مباراتي اليوم بكأس مصر، حيث يلتقي الأهلي مع المقاصة، ومنتخب السويس مع سموحة.

ونشر اتحاد الكرة بيانا على صفحته الرسمية قال فيه، "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بخالص التعازي والمواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين، داعين الله عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي الحريق الذى وقع صباح اليوم الأحد، في الكنيسة بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة، كما وجه بانتقال قيادات وزارة الصحة، لمستشفيى العجوزة وإمبابة العام لمتابعة تداعيات الحريق بشكل مباشر.