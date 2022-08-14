شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات عن مباراة الأهلى والمقاصة الليلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير النادي الأهلي مباراة الفريق اليوم أمام المقاصة ببطولة كأس مصر، وترغب الجماهير الأهلاوية فى حسم المباراة والتأهل لربع نهائي البطولة.. فى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة..

س: ما هي قائمة الأهلي لمباراة المقاصة الليلة بكأس مصر؟

ج: قائمة الأهلي لمباراة الليلة تضم 21 لاعبًا وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري وزياد طارق وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية.

س: من هو حكم مباراة الأهلي والمقاصة؟

ج: أسندت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إدارة المباراة تحكيميًا لـ وائل فرحان حكم ساحة، ويعاونه كل من وائل شعبان ورضا جابر ومحمد التابعي حكم رابع، ومصطفى عثمان حكم للفيديو، وحمادة القلاوي مساعد لحكم الفيديو

س: ماذا عن غيابات الأهلي أمام المقاصة الليلة؟

ج: يغيب عن الأهلي الليلة بسبب قرار الراحة كل من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ، فيما يغيب للإصابة كلاً من ، بيرسي تاو ، محمود وحيد وعمرو السولية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والمقاصة الليلة؟

ج: الأهلي يلعب مع المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

س: كيف تأهل الأهلي والمقاصة لدور الـ16 بكأس مصر؟

ج: تخطى الأهلى عقبة المصرى بالسلوم بهدف دون رد في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، فيما تخطى مصر المقاصة عقبة بنى عبيد بهدفين دون رد فى نفس الدور.