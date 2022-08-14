الأهلي يوضح عبر الخليج 365 حقيقة المفاوضات مع عثمان كمارا

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت العديد من التقارير الصحفية الإماراتية عن وجود مفاوضات بين مسئولي الأهلي مع نظرائهم بنادي الشارقة الإماراتي للتعاقد مع المهاجم الغيني عثمان كمارا لاعب فريق الشارقة.

وقال مصدر خاص ليلا كورة، أن أحد الوكلاء كان قد عرض المهاجم الشاب على المسؤولين بالأهلي، ثم تم تقديم بعض اللقطات للمساته على المدير الفني لويس سواريش، الذي لم يتخذ قراره بعد باستقدام اللاعب من عدمه.

وأضاف المصدر أن سواريش يتابع اللاعب منذ أسبوع، وسوف يتخذ قراره بعد مباراة المقاصة، المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم، ضمن دور الـ16 بكأس مصر.

يذكر أن صاحب الـ21 عامًا، كان قد شارك مع الشارقة في 26 مباراة خلال الموسم المنصرم، سجل خلالهم 6 أهداف، وصنع هدف وحيد.

ويسعى الأهلي لضم محترف أو أكثر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد رحيل المدافع المغربي بدر بانون إلى قطر القطري، إضافة إلى اقتراب رحيل الموزمبيقي لويس ميكيسوني.