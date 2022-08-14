بالشارات السوداء.. الأهلي يواجه المقاصة بكأس مصر حدادًا على ضحايا كنيسة المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قرر الجهاز الفني للأهلي، ارتداء لاعبو الفريق للشارات السوداء في المباراة التي تجمعه بمصر المقاصة في الثامنة من مساء اليوم، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

ويأتي قرار الأهلي حدادًا على ضحايا حادث حريق كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين، صباح اليوم بمنطقة إمبابة.‏

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد نعى ضحايا الكنيسة ‏وتقديم خالص العزاء لأسرهم.‏

وجاء في نعي الأهلي:‏

"الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي ‏الإدارية والرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى ضحايا كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي ‏سيفين.. وإذ يعرب النادي الأهلي عن ألمه العميق لهذا الحادث الجلل الذي أوجع قلوب ‏المصريين وأدماها، ويتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى كل الأخوة المسيحيين، داعيا الله أن ‏يلهم أهالي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ بلادنا ‏وينعم عليها بالسلام والرخاء".

‏في سياق متصل، يدخل الأهلي مباراة اليوم بقائمة معظمها من اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء، بينما يفتقد الفريق خدمات الجنوب أفريقي بيرسي تاو للإجهاد العضلي.

وقرر الأهلي أمس السبت استكمال بطولة كأس مصر، بعدما كان هدد بالانسحاب في وقت سابق، اعتراضًا على التحكيم.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المقاصة

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود متولي، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد أشرف، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد فخري، لويس ميكيسوني (زياد طارق)، صلاح محسن.

خط الهجوم: حسام حسن.