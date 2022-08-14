أحمد الشيخ يشكو بيراميدز لاتحاد الكرة.. تعرف على السبب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط

قدم أحمد الشيخ، لاعب المصري البورسعيدي، شكوى لاتحاد الكرة ضد ناديه السابق بيراميدز، بسبب عدم حصوله على 750 ألف جنيه من مستحقاته لدى النادي.

وكان أحمد الشيخ انتقل إلى بيراميدز قادمًا من الأهلي في ديسمبر 2020، في صفقة انتقال حر، لكنه رحل إلى المصري في سبتمبر 2021.

وأرسل أحمد الحفناوي، محامي أحمد الشيخ، خطابًا إلى اتحاد الكرة اليوم الأحد، حصل "الخليج 365" على صورة منه، يطالب فيه الاتحاد بمساعدته على الحصول على مستحقاته من بيراميدز.

وأوضح محامي الشيخ في الشكوى أن بيراميدز امتنع عن سداد آخر دفعتين من مستحقاته عن موسم 2020-2021، في 28 يونيو، و28 يوليو، حيث تبلغ قيمة كل دفعة 375 ألف جنيه، بإجمالي 750 ألف جنيه.

وفيما يلي نص الشكوى