المشرف على لجنة "الفار" في اتحاد الكرة يعلن استقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط

تقدم السيد مراد محمود، المشرف على لجنة تقنية الفيديو المساعد "الفار" باتحاد الكرة المصري، باستقالته من منصبه اليوم الأحد.

وأرسل مراد محمود خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بالاستقالة.

وذكر مراد في نص خطاب استقالته "السيد رئيس اتحاد الكرة، السادة أعضاء المجلس، السيد المدير التنفيذي للاتحاد، تشرفت بالعمل 11 عامًا داخل لجنة الحكام الرئيسية، متقلدًا عدة مناصب، عضوًا باللجنة الفنية، ثم نائبًا للجنة، ثم مشرفًا على لجنة تقنية الفيديو، بصفتي ابنًا من أبناء المنظومة تحت مظلة الاتحاد".

وأضاف "أتقدم لسيادتكم باستقالتي متمنيًا للتحكيم المصري كل التوفيق والازدهار، ويشرفني أن أكون مساندًا وخادمًا للتحكيم المصري أينما كنت".

وكان الإنجليزي كلاتينبرج تولى مؤخرًا مهمة الإشراف على منظومة التحكيم في اتحاد الكرة، بدلًا من عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق.