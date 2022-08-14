ليفاندوفسكي: أشعر بالتعب في تدريبات برشلونة.. لقد فاقت توقعاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المنتقل حديثًا من بايرن ميونخ الألماني، إلى برشلونة الإسباني، أنه يشعر بالارهاق الشديد من التدريبات التي يجريها مع الفريق الكاتالوني.

وبحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي متفاجئ من قوة التدريبات البدنية لبرشلونة، مقارنة بما اعتاد عليه في بايرن ميونخ.

الغريب أنه من المتعارف عليه خلال السنوات القليلة الماضية، أن لاعبي فريق بايرن ميونخ، يتبعون نظامًا بدنيًا شاقًا يُظهر التحول الذي يصلون إليه بعد فترة من التدريب مع العملاق البافاري.

ونقلت الصحيفة عن صحفي بولندي مقرب من ليفاندوفسكي، أنه أخبره بشعوره بتعب شديد قائلًا: "أنا أشعر بالتعب أكثر مما توقعت".

وانتقل ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة خلال الصيف الجاري، في صفقة كلفت النادي الإسباني قرابة 45 مليون يورو.