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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب عشاق كرة القدم العربية انطلاق الموسم الجديد في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، خلال شهر أغسطس/ آب الحالي.

عشاق كرة القدم العربية يترقبون انطلاق الموسم الجديد في الدوري السعودي

وتقام البطولة للمرة الأولى دون الأهلي، الذي هبط مع نهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأدنى، بعد سلسلة من النتائج السلبية والعروض الباهتة.

إجمالي الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين بلغ 7765 هدفا، والأكثر تسجيلا بين كافة الفرق هو الهلال، البطل التاريخي للمسابقة بـ800 هدف بالتمام والكمال.

نسخة 2020-2021 شهدت أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي وبلغ 746 هدفا.

الهلال يتربع أيضا على صدارة الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف خلال نسخة واحدة من الدوري السعودي برصيد 74 هدفا وذلك في موسم 2019-2020.

الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين هو السوري عمر السومة لاعب الأهلي السابق برصيد 144 هدفا، لكن غادر صوب العربي القطري هذا الصيف.

أما اللاعب الأكثر تسجيلا في موسم واحد فهو المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي، حين هز الشباك بـ34 هدفا في موسم 2018-2019.

اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي هو السوري جهاد الحسين نجم التعاون السابق بـ51 أسيست.

اكتسح الهلال السعودي، فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي بنتيجة 6-1 في لقاء ودي ضمن تحضيرات الزعيم للموسم الجديد.

وسجل للهلال كل من موسى ماريجا (هدفين)، سالم الدوسري (هدفين، لوسيانو فييتو (هدف)، وعبدالله الرديف (هدف).



وكان نوتنجهام فورست العائد للدوري الإنجليزي، خسر في الجولة الأولى من البريميرليج بهدفين دون رد من فريق نيوكاسل، قبل أن يكتسحه الزعيم بسداسية.

وحقق التعاون السعودي فوزًا على حساب الجزيرة الإماراتي بهدفين لهدف في إطار الاستعداد للموسم الجديد كذلك.

وفي مباراة ثانية تعادل نادي الاتحاد السعودي أمام نظيره الوحدة الإماراتي بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تقدم الاتحاد أولا بهدف سجله المحترف البرازيلي رومارينهو بينما سجل هدف الوحدة اللاعب إسماعيل مطر.

وفي ودية أخرى تعادل الرائد السعودي أمام نظيره الفيصلي بهدف لكل منهما في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تقدم الرائد بهدف عن طريق رائد الغامدي قبل أن يعادل الفيصلي النتيجة عن طريق علي فتح.

في خطوة غير مسبوقة، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طريقة مبتكرة لكشف أي حالات مشبوهة تتعلق بالمباريات.

وأعلن الاتحاد بالتعاون مع شركة سبورت رادار المتخصصة في حلول النزاهة والبيانات الرياضية، إطلاق تطبيق "إس أيه إف إف انتيجريتي" للهواتف الذكية اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل 2022/2023.



وذكر الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن هذا التطبيق الجديد يتوافق مع أعلى المعايير العالمية في التطبيقات المستخدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم،

ويتيح التطبيق للاعبين والإداريين والجماهير إبلاغ الاتحاد بشأن أي حالات مشبوهة تتعلّق بالنزاهة وبطريقة آمنة وسليمة.



وكان الاتحاد السعودي وقع مع شركة "سبورت رادار" اتفاقية شراكة لتعزيز جهود الاتحاد في حماية ونزاهة منافسات كرة القدم السعودية، والاستفادة من خدمات الشركة وتزويد وحدة النزاهة التابعة للاتحاد السعودي بتقييم المخاطر المعلومات اللازمة، وفق نظام متقدم لمراقبة المباريات.

وستتولى وحدة النزاهة المختصة في الاتحاد السعودي، المؤلفة من محامين ذوي خبرة من قسم الشؤون القانونية والحوكمة في الاتحاد، المسؤولية عن التعامل مع التقارير والبلاغات الواردة من خلال التطبيق والشروع بأي إجراءات ضرورية وفقًا للوائح الانضباط والأخلاق المعتمدة لدى الاتحاد السعودي.

وكانت "سبورت رادار"، وهي واحد من أكبر الشركات انتشارا في الدوريات العالمية والبطولات القارية لمراقبة المباريات، قد وقعت العام الماضي اتفاقية شراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمدة 8 سنوات لكافة بطولاته، إضافة إلى اتفاقيتها الحالية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بربط تعزيز الحماية والنزاهة من خلال نظام إلكتروني يٌتيح الإبلاغ عن أي شكوك حول نزاهة أي مباراة، عطفًا على البيانات الرقمية التي يرصدها النظام.

وستباشر وحدة النزاهة في الاتحاد السعودي البلاغات الواردة بالتنسيق مع خبراء من الشركة، إضافة إلى ذلك ستتلقى الفرق واللاعبين وحكام المباريات وغيرهم من مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المعنية الرئيسية برامج تثقيفية حول أهمية النزاهة من خلال سلسلة من الندوات التعليمية عبر الإنترنت.