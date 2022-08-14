شكرا لقرائتكم خبر اطلاق منصة ستارز بلاي الرياضية لنقل منافسات كرة القدم والكريكت والملاكمة وكرة السلة والغولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت ستارز بلاي عن إطلاق منصتها الرياضية عبر دمج النطاق الحالي للقنوات الرياضية التي تضمها المنصة مع باقة متنوعة من الأحداث الرياضية الجديدة، حيث ستمضي ستارزبلاي الرياضية قدماً في رسم معايير جديدة لمفهوم البث الرياضي مانحة المشاهدين تجارب غير مسبوقة.

وسيتم بث العديد من المنافسات والبطولات بما في ذلك الدوري الإيطالي، مانحة عشاق الساحرة المستديرة في المنطقة فرصة الاستمتاع بمتابعة كافة مباريات البطولة والبالغة 380 مباشرة وحصرياً مع التعليق باللغتين العربية والإنجليزية، حيث سيتم بث الدوري الإيطالي على القنوات التي تم إطلاقها حديثًا AD Sports Premium 1 و AD Sports Premium 2 حصريًا على STARZPLAY.

وانسجاماً مع تنامي الطلب على مشاهدة الأحداث الرياضية المباشرة على مدار العام، حرصت ستارز بلاي على إثراء باقتها الجديدة لتشمل مجموعة واسعة من البطولات الدولية والإقليمية المتميزة بما في ذلك الكأس الإيطالي، وكأس السوبر الإيطالي، والدوري الهولندي لكرة القدم.

وفي إطار حرصها على تلبية تطلعات الملايين من عشاق الكريكت والملاكمة وكرة السلة والغولف في المنطقة ستشكل ستارز بلاي الرياضية مصدراً رئيسياً للتشويق والإثارة عبر بث سلسلة مباريات الهند للكريكت؛ والدوري الباكستاني الممتاز للكريكت ونزالات فرانك وارن للملاكمة، ومسابقات الدوري الأوروبيّ ل وكأس أوروبا للأندية لكرة السلة، وجولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية، إلى جانب العديد من أحداث الملاكمة وكرة السلة والغولف وغير ذلك الكثير.

وعلى مدار الساعة، ستواصل باقة ستارزبلاي الرياضية تغطية الأحداث الرياضية العالمية الأكثر إثارة، وستخصص لذلك قناة مباشرة للمشاهدة حسب الطلب وقنوات مخصصة للبث المباشر، ما يوفر للمشتركين في 19 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت ومصر والمغرب والجزائر وتونس، مشاهدة متواصلة دون انقطاع. ومن خلال الباقة الرياضية الجديدة، ستصبح جميع الأحداث المباشرة متاحة على الفور للمشاهدة عند الطلب بمجرد انتهاء الحدث، مما يتيح للمستخدمين الذين فوتوا عليهم متابعته مباشرةً الاستمتاع به في أي وقت ومن أي مكان يشاؤون.

وفي هذا السياق، قال داني بيتس، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والمؤسس الشريك في ستارز بلاي: "انطلاقاً من موقعنا كمنصة رائدة في تقديم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في المنطقة، فقد شكلت إضافة محتوى ترفيهي رياضي يلبي توقعات المشتركين إلى خدمات مشاهدة الفيديو حسب الطلب هدفاً استراتيجياً لنا في ستارزبلاي منذ إطلاق أول قناة رياضية لنا في عام 2021. واليوم، ومن خلال إطلاق ستارز بلاي الرياضية سنعمل على إرساء معايير جديدة لقطاع خدمات البث الرياضي في المنطقة، مانحين بذلك عشاق الرياضة منصة مثالية للاستمتاع بأفضل ما تقدمه المنافسات الرياضية على الإطلاق".

وأضاف بيتس: "كما نؤكد التزامنا بإثراء تجارب المشتركين عبر توفير محتوى ترفيهي رياضي يمكن الوصول إليه بسهولة. وفي سبيل ذلك، سنواصل الاعتماد على أحدث تقنيات البث عالية الجودة بأقل زمن تأخير ممكن للبث المباشر والذي يعتبر الأفضل في فئته، وذلك ضماناً لتعزيز تجربة المشاهدينً".

وفي إطار استراتيجيتها بعيدة الأمد، سنواصل إثراء المحتوى الرياضي عبر منصتها ليغدو أحد منتجاتها الرئيسية، وتوفر بذلك لقاعدة مشتركيها في المنطقة البالغ عددهم 2.1 مليون مشترك، ترفيهاً رياضياً يعد الأفضل ضمن فئته. لاسيما وأن حزمتنا الجديدة تعتبر استكمالاً لعروض الترفيه المشوقة عبر المنصة.