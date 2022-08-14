المقاولون ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة

القاهرة - سامية سيد - ينعي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

ويتقدم نادي المقاولون العرب بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب المصري وكل الأخوة المسيحيين، داعيا الله أن يلهم أهالي الضحايا الصبر، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ بلادنا.

عقد شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بالتمسك بالأمل حتى المباراة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، للهروب من دائرة الهبوط إلى دورى القسم الثاني.

وشدد شوقي غريب على أن مهمة الفريق صعبة ولكنها ليست مستحيلة، خاصة أن الفرق المنافسة تنتظرها مباريات قوية أيضاً، ومن الوارد أن تتعثر خلالها، وهو ما سيمنح المقاولون فرصة قوية فى حال الفوز بالمباريات المتبقية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن ناديه متمسك بأمل البقاء في الدوري العام لأخر لحظة، وقال عادل فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "حتى وإن كان أمل البقاء في الدوري ضعيفاً فنحن متمسكون به لآخر لحظة، وسنظل نقاتل على كل فرصة".