شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحضر مباراة الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة الزمالك والإسماعيلي غدًا الاثنين ، في دور الـ 16 لكأس مصر.

كما يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر في السادسة مساء غد في تدريبات نادي فيوتشر، للاجتماع بالجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، قبل التوجه لمشاهدة مواجهة الزمالك والإسماعيلي.

ويحرص المدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون على مشاهدة جميع مباريات مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، كما بدأ جولة لزيارة جميع أندية الدوري، ومقابلة مدربي أندية المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى الثامنة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، وتعد هذه المواجهة رقم 20 فى تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى فى بطولة الكأس، حيث التقى الزمالك مع الإسماعيلى 19 مباراة فى بطولة كأس مصر، فاز الأبيض فى 15 مباراة وحقق الإسماعيلى الفوز فى مباراتين فقط، وتعادلا فى مباراتين انتهت لصالح الزمالك بركلات الترجيح.