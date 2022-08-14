شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم محمد هاشم مع الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك بالكأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد هاشم قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي والذى بات أحد أفضل لاعبي الدوري بشكل ملحوظ، فى إستعادة جزء كبير من مستواه الحقيقي مما لقي استحسان وإشادة جميع متابعي الكرة المصرية، ونرصد أهم لمحات اللاعب فى الفترة الأخيرة وذلك على النحو التالي .

– التمركز الدفاعي أهم ما يقدمه محمد هاشم صاحب الـ 26 عامًا وهو دائماً ما يكون متفوقاً في ألعاب الهواء والصراعات الثنائية. – اللعب الأرضي رغم تفوقه على ألعاب الهواء فأن هاشم يجيد أيضًا الصراعات الأرضية ( مهاجم ضد مدافع ) فى ظل سرعته الكبيرة واللعب بروح قتالية بجانب قدراته على قراءة وتوقع خطوات المهاجم. – التمرير وصناعة اللعب ما يجعل هاشم عنصر أساسي في تشكيلة الدراويش منذ انضمامه لصفوف الفريق قادماً من طلائع الجيش هو قدرته العالية على التمرير سواء بشكل عرضي أو طولي وبناء الهجمة بشكل صحيح تحت الضغط فهو يتمتع بوعي تكتيكي في التمرير وصناعة اللعب من خلال الحس الذي يملكه في فهم تحركات زملائه في الملعب والوضعية المثالية لنقل الكرة لهم. – العمق الدفاعي عندما نلقي النظر على أرقام هاشم الدفاعية من حيث العرقلة الناجحة وقطع الكرات فهي أرقام جيدة لقلب دفاع حيث يسجل معدل [ 4.50 عرقلة .. قطع كرة / فى كل مباراة ].

والجدير بالذكر أن ” محمد هاشم ” دخل بقميص الدراويش نادي المائة بمسابقة الدوري العام، بعد مشاركته مساء الخميس الماضي فى مباراة فريقه الأخيرة ضد الاتحاد السكندري والتى انتهت بفوز الفريق بهدف نظيف أحرزه عبد الرحمن مجدي.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة الزمالك مساء غدًا الإثنين فى آخر لقاءات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، على ملعب القاهرة الدولي.