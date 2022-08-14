المقاولون العرب ينتظر الفائز من مواجهة الأهلى والمقاصة بالكأس الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى تحدياً جديداً فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، حينما يواجه مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

وينتظر المقاولون العرب الفائز من مواجهة الاهلى والمقاصة الليلة ، واقتربت معالم الدور الربع نهائى لبطولة كأس مصر من الاكتمال، وضرب فريق البنك الأهلي موعداً مع الثمانية الكبار فى كأس مصر، بعدما تفوق على إنبي بضربات الترجيح فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة فى دور الستة عشر للبطولة.





موعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة بكأس مصريستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.





موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى في كأس مصرويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى الثامنة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.





مواجهات ربع نهائى كأس مصر البنك الأهلي & بيراميدز

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المقاولون العرب مع الفائز من الأهلي والمقاصة

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البنك الأهلى آخر المتأهلين لربع نهائى كأس مصرصعد فريق البنك الأهلى إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره إنبى بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافى بنتيجة 4-4 وسجل أهداف البنك الأهلى ناصر منسي في الدقائق "24"، "45+2"، "105"، "116" بينما أحرز أهداف إنبى مصطفى شلبى في الدقائق "35"، "38" وجون إيبوكا في الدقيقة "92"، "120".