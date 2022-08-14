شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عزام يتأهل لنصف نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري عمر عزام إلى نصف نهائي بطولة العالم لناشئي الاسكواش، بعد تخطيه منافسات الدور ربع النهائي، والتى أقيمت اليوم بمدينة نانسي الفرنسية، ومن المقرر أن تستمر حتى 21 أغسطس الجاري.

وفاز عمرعزام على الأسترالي ديلان كلاسين فى الدور ربع النهائي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1، 11-6، 12-10.

يذكر أن البطلة المصرية كنزي أيمن تأهلت أيضاً إلى الدور نصف النهائي وفازت كنزي أيمن على منافستها الإنجليزية ساران نغيم في مباراة الدور ربع النهائي، بنتيجة 3/2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-2, 11-8, 5-11, 11-7.