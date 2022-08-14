شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عزام يتأهل لنصف نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري عمر عزام إلى نصف نهائي بطولة العالم لناشئي الاسكواش، بعد تخطيه منافسات الدور ربع النهائي، والتى أقيمت اليوم بمدينة نانسي الفرنسية، ومن المقرر أن تستمر حتى 21 أغسطس الجاري.
وفاز عمرعزام على الأسترالي ديلان كلاسين فى الدور ربع النهائي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1، 11-6، 12-10.
يذكر أن البطلة المصرية كنزي أيمن تأهلت أيضاً إلى الدور نصف النهائي وفازت كنزي أيمن على منافستها الإنجليزية ساران نغيم في مباراة الدور ربع النهائي، بنتيجة 3/2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-2, 11-8, 5-11, 11-7.
بينما ودع محمد ناصر منافسات البطولة بعد الخسارة في الدور ربع النهائي، أمام الباكستاني محمد خان بنتيجة 3/2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 5-11, 9-11, 11-5, 11-7.
وتترأس آمنة الطرابلسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، البعثة المصرية التى تضم 12 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر فى المباريات المختلفة.
وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: كريم التركي، محمد ناصف، محمد زكريا، سلمان شريف، عمر عزام ، عمر سعيد صبحي، كنزي أيمن صابر، فيروز إيهاب، أمينة عرفي، سلمى الطيب، ملك خفاجي، ناردين جرس، وذلك تحت قيادة المدرب أحمد المطعنى.
يذكر أن البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً حالياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً حالياً لسيدات الاسكواش، هما أبطال آخر نسخة أقيمت ببطولة العالم للناشئين، والتي استضافتها ماليزيا عام 2019.