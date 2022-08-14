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شكرا لقرائتكم خبر عن النادى المصرى ينعي ضحايا حريق كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى النادي المصري ضحايا حريق كنيسة المنيرة، والذى وقع صباح اليوم الاثنين، ونشر المصرى عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة حداد وعلق قائلا، "النادي المصري يشاطر شعب مصر في مصابه الأليم بوفاة نحو 41 شخصا وإصابة آخرين فى الحريق المأساوى الذي وقع بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة..
والنادي المصري إذ ينعى ضحايا الحادث الأليم من الإخوة الأقباط، فإنه يتوجه بخالص المواساة لأسرهم، داعين الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
المصري
من ناحية أخرى، تصرف اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق، والتي تقدر بحوالي 3 أشهر، خلال اليوم أو غداً على أقصى تقدير، وذلك لإنهاء حالة التشتت التي سيطرت على اللاعبين في الساعات الأخيرة، وخاصة موقف إلياس الجلاصي لاعب الفريق والذي أنذر النادي قبل فسخ التعاقد من طرف واحد بسبب تأخر مستحقاته.
وانتعشت خزينة المصري مؤخراً بـ 5 ملايين جنيه، دعم مادي من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وذلك لدفع المستحقات المتأخرة للاعبين والتي وصلت إلى 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع رواتب العاملين بالنادي.