شكرا لقرائتكم خبر عن النادى المصرى ينعي ضحايا حريق كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النادي المصري ضحايا حريق كنيسة المنيرة، والذى وقع صباح اليوم الاثنين، ونشر المصرى عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة حداد وعلق قائلا، "النادي المصري يشاطر شعب مصر في مصابه الأليم بوفاة نحو 41 شخصا وإصابة آخرين فى الحريق المأساوى الذي وقع بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة..

والنادي المصري إذ ينعى ضحايا الحادث الأليم من الإخوة الأقباط، فإنه يتوجه بخالص المواساة لأسرهم، داعين الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



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