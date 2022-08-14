شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كمال الأجسام ينعى ضحايا كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربي والافريقي والنائب الأول للاتحاد الدولي، خالص تعازيه إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جموع الإخوة الأقباط، في هذا الحريق الذى شهدته كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة.

وأكد فهيم أن الحزن طال المصريين جميعا، معربا عن خالص عزائه لأسر الضحايا فى الحادث، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ودعا الدكتور عادل فهيم المولى عز وجل أن يحفظ مصر وجميع أبنائها من كل سوء، وأن يتمتع وطننا الحبيب بالاستقرار والأمن والأمان.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي الحريق الذى وقع صباح اليوم الأحد، في الكنيسة بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة، كما وجه بانتقال قيادات وزارة الصحة، لمستشفيى العجوزة وإمبابة العام لمتابعة تداعيات الحريق بشكل مباشر.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف التى تم الدفع بها لموقع الحريق بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة).