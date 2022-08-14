شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. ناتاليا عبد الهادى لاعبة الطائرة: حلمى أكون كاتبة وبحب السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين واللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى برة الملعب هى ناتاليا عبد الهادى لاعبة الكرة الطائرة فى وادى دجلة.



ناتاليا عبدالهادى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة

السفر والقراءة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

باستا بالجمبري.

من نجمك المفضل؟

Anthony Hopkins.

من مطربك المفضل؟

Taylor swift.

لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

حلمى أكون كاتبة.



لاعبة الطائرة

لما تتعاكسى فى الشارع..ممكن تستخدمى العنف؟

لا مستحيل هستخدم العنف.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

Courtney cox.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.