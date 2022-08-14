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بره الملعب.. ناتاليا عبد الهادى لاعبة الطائرة: حلمى أكون كاتبة وبحب السفر

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القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين واللاعبات  على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى برة الملعب هى ناتاليا عبد الهادى لاعبة الكرة الطائرة فى وادى دجلة.

 

ناتاليا عبدالهادى
ناتاليا عبدالهادى

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن ؟

 

السفر والقراءة.

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

 

باستا بالجمبري.

 

من نجمك المفضل؟

 

Anthony Hopkins.

 

من مطربك المفضل؟

Taylor swift.

 

لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

 

حلمى أكون كاتبة.

 

لاعبة الطائرة
لاعبة الطائرة

 

لما تتعاكسى فى الشارع..ممكن تستخدمى العنف؟ 

 

لا مستحيل  هستخدم العنف.

 

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

 

Courtney cox.

 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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