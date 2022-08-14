شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الإسماعيلى يتحدث عن سياسة التدوير قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد توفيق، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن تألق الرباعي محمد فوزى وعمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد يعود لإصرارهم فى التدريبات لتطوير مستواهم الفنى والبدنى، والالتزام بالتعليمات بجانب التعلم باستمرار من أخطائهم.

وأضاف توفيق، "أشكر هؤلاء الحراس على روحهم القتالية والتى كانت سبباً فى نهضة الفريق والحفاظ على نظافة الشباك فى الآونة الأخيرة".

وتابع مدرب حراس الدراويش، "الفريق بات فى تطور مستمر بعد سعيه لتحسين وضعه بجدول مسابقة الدوري، ونبحث جيدا للعودة إلى مكانته الطبيعية فى جميع البطولات".

وبسؤاله عن إمكانية الاعتماد عن حراس جدد فى المباريات القادمة قال، "هذا الأمر قيد الدراسة ونحرص على عمل ما يصب فى صالح الفريق الفترة المقبلة، خاصة أن حراس مرمي الدراويش جاهزون للاعتماد عليهم فى أى وقت".

واختتم مدرب حراس مرمي الإسماعيلي تصريحاته قائلا، "الجماهير هي اللاعب رقم واحد نتطلع دائما لإسعادهم، لاسيما أنهم يبذلوا جهدا من أجل مساندة ودعم الفريق سواء داخل الديار أو فى الخارج".