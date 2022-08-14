شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بحسم لقاء الإسماعيلي خلال الـ90 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من لاعبي فريقه حسم مواجهة الإسماعيلي خلال الوقت الأصلي للمباراة، وعدم الوصول للأشواط الإضافية وضربات الجزاء، لتحديد المتأهل لدور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

وشدد فيريرا على اللاعبين ضرورة العمل على حسم المباراة أمام الإسماعيلي فى وقت المباراة الأصلي، لعدم تعرض اللاعبين للإرهاق فى ظل تلاحم المباريات، خاصة أن الزمالك أمامه مباراة مهمة فى الدورى ضد فريق فاركو.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ويرغب فيريرا في تدريب اللاعبين علي تسديد ركلات الترجيح تحسبًا لوصول المباراة لتلك النقطة الفاصلة.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمواجهة الإسماعلي غداً فى بطولة كأس مصر. ومن المقرر أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق اليوم، الأحد، عقب التدريب الختامي بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، حرص على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز فى المباراة المقبلة، وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين فيريرا واللاعبين حول برنامج الفريق فى التدريب، وحرص المدير الفني على شرح العديد من الجمل الفنية المراد تنفيذها فى المران.