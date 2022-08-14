شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب خروج هذا الثنائى من قائمة الأهلى لمباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضّل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، عدم ضم ثنائي الفريق أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا لقائمة المارد الأحمر فى مباراة المقاصة الليلة بكأس مصر.

ورغم عودة أحمد عبد القادر وكوكا لتدريبات الفريق أمس، السبت، إلا أن الجهاز الفني رفض ضمّهما لقائمة مباراة المقاصة بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة.

وأُصيب أحمد عبد القادر بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدورى وخاض عبد القادر طوال الفترة الماضية برنامجاً تأهيلياً حالياً للتعافي من هذه الإصابة .

كما خاض كوكا برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية للتعافي من إصابته بمزق فىي العضلة الخلفية تعرض له خلال إحدى تدريبات الفريق منذ 3 أسابيع.

ويدخل فريق الاهلى تحدياً جديداً فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، حينما يواجه مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، فيما خسر مصر المقاصة من الزمالك بخماسية دون رد فى نفس الجولة.

وتخطى فريق الأهلى عقبة المصرى بالسلوم بهدف دون رد في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، فيما تخطى مصر المقاصة عقبة بنى عبيد بهدفين دون رد في نفس الدور.