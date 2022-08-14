شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد القاهرة يستضيف تصفيات الكاراتيه لاختيار منتخبات الشباب والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى تصفيات للاعبى منتخبات الشباب والناشئين تحت 21 سنة للكوميتيه، في إطار الاستعداد للبطولات الفترة المقبلة، ضمن خطة الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن تقام التصفيات على يومين ، اليوم الأول 22 أغسطس بصالات ستاد القاهرة ، و اليوم الثانى 29 أغسطس بالمركز الأولمبى بالمعادى .

كان لاعبو منتخب الكاراتيه تصدروا الترتيب العام فى البطولة العربية التى اقيمت باستاد القاهرة الدولي. وانتزعت مصر الصدارة بإجمالي 15 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ذهبيات، وأربع فضيات ومثلها برونزيات.

واحتل على الصاوى لاعب منتخب الكاراتيه المركز الثانى فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للعبة، فى منافسات وزن تحت 67 كجم

وكان على الصاوى لم يشارك فى منافسات دورة البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر الا انه حافز على تصنيفه وتواجده فى المقدمة.

كما احتل محمد رمضان المركز الثالث فى وزن تحت 84 كجم ، بينما طه طارق المركز الثاني لوزن فوق 84 كجم.