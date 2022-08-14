شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على تقنية الـ"VAR" يتقدم باستقالته لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السيد مراد محمود، المشرف على تقنية الفيديو باتحاد الكرة، باستقالته اليوم إلى الجبلاية، وجاء نص الاستقالة كالتالي: "تشرفت بالعمل أحد عشر عاماً داخل لجنة الحكام الرئيسية متقلداً عدة مناصب ـ عضواً باللجنة الفنية، ثم نائباً لرئيس اللجنة الفنية، ثم مشرفاً على لجنة تقنية الفيديو بصفتي ابناً من أبناء المنظومة تحت مظلة الاتحاد".

"أتقدم لسيادتكم باستقالتي متمنياً للتحكيم المصري كل التقدم والتوفيق والازدهار وشرفني أن أكون مسانداً وخادماً للتحكيم المصرى أينما كنت".



اتحاد الكرة

وطلب الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الجديد الاطلاع على قاعدة بيانات الحكام المصريين هذا الموسم، وعدد مشاركاتهم والمباريات التي أسندت لهم لوضع خطة تطوير التحكيم المصري الذى تعاقد معه اتحاد الكرة من أجلها.

وقرر كلاتنبرج عقد جلسة مع الحكام الذين صدرت بحقهم اعتراضات من الأندية في الموسم الجاري، بعد دراسة التقارير التي كلفه جمال علام رئيس الاتحاد بدراستها، عن شكاوى الأندية من الأخطاء التحكيمية، ويسعى كلاتنبرج لشرح الأخطاء التي وقع فيها الحكام لعدم تكرارها في الموسم المقبل.

عقد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعا مع الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج المسئول عن منظومة التحكيم المصري، لمناقشة خطة واستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة.