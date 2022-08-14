شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر " تشافي هيرنانديز " يدافع عن فريقه عقب التعادل السلبي أمام رايو فاييكانو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دافع المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز عن فريقه عقب التعادل السلبي أمام رايو فاييكانو، أمس السبت، في أولى لقاءات النادي في الدوري الإسباني في موسم 2022-2023.

" تشافي هيرنانديز " يدافع عن فريقه عقب التعادل السلبي أمام رايو فاييكانو

ولم يقدم النادي الكتالوني ما كان منتظرا منه في ظهوره الرسمي الأول هذا الموسم، بعد تعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بضمه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، والدنماركي أندرياس كريستينسن، والإيفواري فرانك كيسي، والفرنسي جوليس كوندي، إضافة إلى تمديد عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.



وأبدى تشافي حسرته على عدم الفوز على فاييكانو، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، حيث قال: "رايو دافع جيدا وهو ما جعلنا نقدم ما هو أكثر من المطلوب.. أردنا إظهار لجماهيرنا أننا في الطريق الصحيح، أشعر بالحسرة، ولكن نطلب الصبر".

وأردف: "التوقعات كانت كبيرة ولكن ما قدمناه ليس كافيا، الهدف الموسم الحالي هو تحقيق الألقاب، ولست هنا للبحث عن الأعذار".

وخص تشافي حارسه مارك أندريه تير شتيغن بالإشادة: "كان جيدا للغاية وأنا سعيد من أجله، أنقذنا من الخسارة، ولهذا إيماني كبير به".

وعن فرينكي دي يونغ المرجح رحيله إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، أوضح تشافي: "أكرر، دي يونغ ليس لاعبا احتياطيا، ولكن لاعبا مهما وسيقدم لنا الكثير".

وحول سوق الانتقالات وإمكانية إبرام فريقه صفقة أخرى هذا الصيف، قال تشافي: "الجبهة اليمنى بالتأكيد بحاجة للتدعيم، وسعيد بليفاندوفسكي لأنه يعمل من أجل الفريق".

سقط نادي برشلونة في فخ التعادل السلبي مع ضيفه رايو فاييكانو، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيطر برشلونة على أحداث الشوط الأول، وتمكن مهاجمه الجديد، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 13، ولكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب برشلونة، تشافي عدة تبديلات، أبرزها الزج بدي يونغ، وفاتي، وكيسييه، ونجح الأخير في إحراز هدف في الدقيقة 88، ولكن الحكم ألغى الهدف مجددا بداعي التسلل.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الصفراء الثانية، ثم الطرد لسيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة، بسبب التحامه العنيف مع فالكاو، مهاجم رايو فاييكانو في الدقيقة 94، وبعدها أطلق الحكم صفارته معلنا نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل، تحصل برشلونة وفاييكانو على أول نقطة لهما في الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

كشف لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، لزملائه في نادي برشلونة، عن وجهته المقبلة حال رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن دي يونغ أبلغ زملاءه في غرفة الملابس بأنه قد ينتهي به الأمر هذا الصيف إلى الانتقال إلى مانشستر يونايتد.



وأشارت الصحيفة إلى أن دي يونغ بات أكثر انفتاحا للرحيل عن برشلونة والانضمام لمانشستر يونايتد، ويتوقع اللاعب الهولندي أن تتم الصفقة في نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت "سبورت"، أن "دي يونغ غاضب جدا من برشلونة، لأنه يرى أن النادي يضغط عليه للمغادرة، ولهذا السبب فإن اللاعب الهولندي لن يقدم أي تسهيلات للبارسا عند رحيله".

وكان نادي برشلونة توصل قبل أسابيع إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال اللاعب الهولندي، حيث وافق يونايتد على سداد 75 مليون يورو لبرشلونة.

إلا أن دي يونغ، الذي يمتد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2026، عطل إتمام صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة لدى "البارسا" بقيمة 18 مليون يورو وفقا لتقارير إعلامية إسبانية.

ولعب الهولندي 140 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق الكتالوني قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي عام 2019 مقابل 75 مليون يورو.